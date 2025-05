Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 15. Mai

Nach drei Siegen über Außenseiter haben die deutschen Eishockeycracks bei der Weltmeisterschaft ihre erste Standortbestimmung vor der Brust. Im dänischen Herning geht es ab 16.20 Uhr gegen den starken Vizeweltmeister Schweiz, der zuletzt die USA mit 3:0 düpiert hatte. Fehlen wird NHL-Angreifer Lukas Reichel wegen einer Verletzung aus dem ruppigen Spiel am Dienstag gegen Norwegen.

In der Basketball Bundesliga (BBL) wird das letzte Play-off-Ticket vergeben, Pokalsieger Syntainics MBC und die EWE Baskets Oldenburg kämpfen ab 20.00 Uhr zum Abschluss des Play-in-Turniers um den Sprung ins Viertelfinale. Der Sieger darf ab Samstag gegen Meister und Hauptrundensieger Bayern München antreten.

Für die Profigolfer steht das zweite Major des Jahres an, in Charlotte/North Carolina beginnt die PGA Championship. Aus deutscher Sicht treten Stephan Jäger und der frühere Champion Martin Kaymer bei der 107. Austragung auf dem Quail-Hollow-Kurs mit Außenseiterchancen an. Jäger geht um 20.06 Uhr deutscher Zeit mit Chris Kirk (USA) und Robert MacIntyre (Schottland) auf die erste Runde, Kaymer schon ab 19.00 Uhr mit dem europäischen Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald (England) sowie Altmeister Padraig Harrington (Irland).