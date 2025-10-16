Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 16. Oktober

HANDBALL: DHB-Frauen gegen Nordmazedonien

TISCHTENNIS: DTTB-Männer vor kniffligem Achtelfinale

FUSSBALL: Bayern-Frauen gegen Juventus Turin gefordert

HANDBALL: Die deutschen Handballerinnen treffen in der EM-Qualifikation auf Nordmazedonien, los geht es in Gummersbach um 19.30 Uhr. Die Begegnung dient auch als Schaulaufen vor der Nominierung des WM-Kaders, das Turnier im eigenen Land beginnt Ende November.

TISCHTENNIS: Auf die deutschen Tischtennis-Männer wartet zum Auftakt der K.o.-Phase bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar die erste knifflige Aufgabe. Das Team mit Topspieler Benedikt Duda trifft im Achtelfinale ab 13.00 Uhr auf Dänemark. Die Frauen um Annett Kaufmann müssen ab 19.00 Uhr gegen England eine Pflichtaufgabe bewältigen.

FUSSBALL: Nach der 1:7-Klatsche in der Champions League beim FC Barcelona sind die Fußballerinnen des FC Bayern auf besonderer Mission unterwegs. Im Heimspiel gegen den italienischen Meister Juventus Turin gilt es, auf internationalem Parkett Wiedergutmachung zu leisten. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.