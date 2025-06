Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 19. Juni

BASKETBALL: Hartenstein und OKC winkt NBA-Titel

BASKETBALL: Deutschland startet in Frauen-EM

TENNIS: Zverev in Halle im Einsatz

BASKETBALL: Isaiah Hartenstein kann sich mit den Oklahoma City Thunder in der Nacht auf Freitag (2.30 Uhr MESZ) gegen die Indiana Pacers zum NBA-Meister krönen. In der Best-of-seven-Serie führt OKC mit 3:2 und kann beim Auswärtsspiel in Indianapolis mit einem Sieg den Titelgewinn perfekt machen. Hartenstein wäre nach Dirk Nowitzki der zweite deutsche NBA-Meister.

BASKETBALL: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet am Abend als einer der vier Gastgeber in die EM. Um 20.00 Uhr trifft die DBB-Auswahl in Hamburg auf Schweden. Dem deutschen Team fehlen einige Spielerinnen verletzt, zudem verzichtet Starspielerin Satou Sabally auf eine EM-Teilnahme.

TENNIS: In Vorbereitung auf den Rasenklassiker Wimbledon ist Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen gefordert. Der Hamburger hatte sich am Mittwoch gegen den US-Amerikaner Marcos Giron mit 6:2, 6:1 durchgesetzt und trifft im Achtelfinale auf den Italiener Lorenzo Sonego, der am Dienstag Jan-Lennard Struff 6:3, 6:2 besiegt hatte.