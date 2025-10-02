Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 2. Oktober

FUSSBALL: Drei Bundesligisten im Europacup gefordert

TENNIS: Lys mit Highlight-Match gegen Gauff

FUSSBALL: Während in der Europa League schon der zweite Spieltag ansteht, beginnt für den FSV Mainz 05 die europäische Reise erst. In der Conference League müssen die Rheinhessen zum Auftakt bei Omonia Nikosia auf Zypern ran, Anstoß ist um 18.45 Uhr. Zeitgleich tritt in der Europa League der SC Freiburg beim FC Bologna an, um 21 Uhr ist zudem der VfB Stuttgart beim FC Basel zu Gast. Sowohl die Freiburger als auch die Stuttgarter wollen dabei ihre 2:1-Siege aus der Vorwoche bestätigen.

TENNIS: Eva Lys sorgt auf der Tennistour für Aufsehen: Der erste Sieg über eine Top-10-Spielerin, das erste Viertelfinale bei einem 1000er-Turnier, bald zum ersten Mal unter den besten 50 Spielerinnen der Welt. Soll der Aufstieg der deutschen Tennishoffnung beim WTA-Turnier in Peking ungebremst weitergehen, muss die nächste Premiere her: Ein Sieg über die amtierende Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff. Ab 9 Uhr geht es in der chinesischen Hauptstadt um den Einzug ins Halbfinale.