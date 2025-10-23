Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 23. Oktober

FUSSBALL: Deutsches Trio im Europacup gefordert

RADSPORT: Streckenpräsentation der Tour de France 2026

TURNEN: Shootingstar Schönmaier turnt im Mehrkampf-Finale

FUSSBALL: Auf den VfB Stuttgart wartet in der Europa League das Wiedersehen mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga. Das Team von Sebastian Hoeneß muss bei Fenerbahce Istanbul ran (18.45 Uhr), Trainer der Türken ist Domenico Tedesco, der einst Schalke 04 und RB Leipzig trainierte. Die Schwaben hoffen auf den zweiten Sieg, ebenso der SC Freiburg, der den FC Utrecht empfängt (21.00 Uhr). Am zweiten Conference-League-Spieltag bekommt es der FSV Mainz 05 nach dem Auftaktsieg auf Zypern zu Hause mit Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina (21.00 Uhr) zu tun.

RADSPORT: Viel Vorfreude auf das Alpe-d'Huez-Comeback, Furcht vor erneutem Radsport-Chaos in Barcelona: Die Tour de France 2026 könnte ein Rennen zwischen den Extremen werden. Bei der Streckenpräsentation in Paris (11.00 Uhr) wird ein kunterbunter Kletterparcours enthüllt, auf dem Tadej Pogacar seinen historischen fünften Sieg feiern will. Die 113. Frankreich-Rundfahrt soll ab dem 5. Juli von Katalonien aus losrollen. Im September war die Vuelta in Spanien im Chaos aufgrund von Eingriffen propalästinensischer Aktivisten im Chaos versunken.

TURNEN: Der deutsche Shootingstar Karina Schönmaier greift in Abwesenheit der Turn-Stars Simone Biles (USA) und Rebeca Andrade (Brasilien) im Mehrkampf-Finale der WM von Jakarta/Indonesien an. Die überzeugenden Leistungen bei der Heim-EM machen Hoffnung, doch zur Weltelite gehören die Deutschen sicher nicht. Neben der deutschen Meisterin Schönmaier präsentiert sich ab 13.30 Uhr auch die erst 17 Jahre alte Silja Stöhr im Finale. Schönmaier startet zudem am Freitag im Sprungfinale.