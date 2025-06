Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 26. Juni

BASKETBALL: Entscheidung im BBL-Finale zwischen Bayern und Ulm

FUSSBALL: Letztes Gruppenspiel für Real Madrid

HANDBALL: U21 fordert im WM-Viertelfinale Schweden

BASKETBALL: Im fünften und letzten Finale der Basketball Bundesliga (BBL) entscheidet sich, ob der FC Bayern seinen Titel doch noch erfolgreich verteidigen kann. Nach dem Sieg zum Ausgleich in Spiel vier bei ratiopharm Ulm geht es im Münchner SAP Garden um alles oder nichts. Ulm winkt der zweite Meistertitel nach 2023, Tip-off ist um 20.00 Uhr.

FUSSBALL: Champions-League-Rekordsieger Real Madrid kämpft bei der Klub-WM in den USA ums Weiterkommen. Als Spitzenreiter der Gruppe H treffen die Königlichen auf RB Salzburg, die Österreicher sind punktgleich Zweiter. Dem spanischen Klub mit seinem neuen Trainer Xabi Alonso reicht ein Unentschieden zum Weiterkommen, los geht es in Philadelphia in der Nacht zu Freitag um 03.00 Uhr MESZ. Im Parallelspiel treffen zeitgleich Al-Hilal Riad und CF Pachuca aufeinander.

HANDBALL: Als Titelverteidiger und Gruppensieger treten die deutschen U21-Handballer im WM-Viertelfinale an. Auf das Team von Trainer Martin Heuberger wartet ab 21.00 Uhr im polnischen Kattowitz Schweden. Die deutsche Mannschaft ist noch ungeschlagen.