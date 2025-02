Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 27. Februar

ALLGEMEIN: Fortsetzung des "Sommermärchen"-Prozesses

SKI NORDISCH: Erste Wettkämpfe bei Nordischer Ski-WM

FORMEL 1: Testfahrten in Bahrain gehen weiter

ALLGEMEIN: Der "Sommermärchen"-Prozess geht ab 10.00 Uhr in die nächste Runde. Joseph S. Blatter, der frühere Präsident des Weltverbandes FIFA, wird per Videoschalte als Zeuge vor dem Frankfurter Landgericht aussagen. Der Prozess beschäftigt sich mit den dubiosen Zahlungsflüssen rund um die WM-Endrunde vor knapp 19 Jahren in Deutschland. Zuletzt legten die Einlassungen mehrerer Zeugen nahe, dass Blatter eine zentrale Rolle in der Affäre gespielt haben könnte.

SKI NORDISCH: In Trondheim starten ab 10.00 Uhr die ersten Wettkämpfe der nordischen Ski-WM. Die Langläuferinnen und Langläufer starten im Freistil-Sprint, in der Nordischen Kombination findet der Massenstart der Frauen statt, zudem können sich die Skispringerinnen um Selina Freitag und Co. auf der Normalschanze qualifizieren.

FORMEL 1: In Bahrain steht der zweite Testtag der Formel 1 auf dem Programm. Bei den offiziellen Wintertests hoffen die Teams auf weitere Erkenntnisse in Vorbereitung auf das erste Saisonrennen in Melbourne am 16. März. Die Test-Zeiten haben wenig Aussagekraft, da die Teams unterschiedliche Schwerpunkte setzen und unterschiedliche Programme absolvieren.