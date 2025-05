Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 29. Mai

HANDBALL: Titelduell zwischen Berlin und Melsungen

TENNIS: Zverev in Paris gegen De Jong gefordert

BASKETBALL: Letzter Halbfinalist wird in Braunschweig gesucht

HANDBALL: Die Füchse Berlin empfangen die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga zum Showdown um die Meisterschaft. Beide Klubs können erstmals den Titel holen, stehen vier Spieltage vor Schluss punktgleich oben. Los geht es in der Max-Schmeling-Halle um 20.00 Uhr, der Sieger macht einen großen Schritt Richtung Schale.

TENNIS: Nach seinem Spaziergang zum Auftakt ist Alexander Zverev zum zweiten Mal bei den French Open im Einsatz. Der Hamburger trifft in Roland Garros auf den Niederländer Jesper De Jong, gegen den Weltranglisten-88. ist Zverev beim Major wie zuvor im Duell mit US-Teenager Learner Tien klarer Favorit.

BASKETBALL: Drei Tickets für das Play-off-Halbfinale in der Basketball Bundesliga (BBL) sind vergeben, ein Platz ist noch offen. Die Löwen Braunschweig erwarten die FIT/One Würzburg Baskets ab 15.00 Uhr zum entscheidenden fünften Viertelfinalspiel, es steht in der Serie 2:2. Braunschweig darf in eigener Halle beim K.o.-Spiel erneut auf die Unterstützung von Alleingesellschafter und Weltmeister Dennis Schröder hoffen.