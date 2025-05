Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 8. Mai

FUSSBALL: Englisches Endspiel in der Europa League?

FUSSBALL: Finalisten der Conference League gesucht

FUSSBALL: In der Europa League gehen die Halbfinal-Rückspiele um 21.00 Uhr über die Bühne. Manchester United empfängt Athletic Bilbao und geht mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Partie. Parallel hofft das Überraschungsteam FK Bodö/Glimt im Halbfinale gegen Tottenham Hotspur noch auf die Sensation, nach dem 1:3 im Hinspiel wird das aber zu einer Mammutaufgabe für die Norweger.

FUSSBALL: Auch in der Conference League wird wohl ein englisches Team im Endspiel stehen. Der FC Chelsea geht mit einem 4:1-Vorsprung in sein Halbfinal-Rückspiel gegen Djurgardens IF aus Schweden. Ebenfalls um 21.00 Uhr kämpft Robin Gosens mit der AC Florenz gegen Betis Sevilla um den Einzug ins Endspiel, die Italiener müssen aber ein 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen.