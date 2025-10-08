Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 9. Oktober

FUSSBALL: Tuchel testet mit England gegen Wales

HANDBALL: Füchse treffen auf Bukarest

FUSSBALL: Die europäische Qualifikation für die Fußball-WM 2026 geht weiter. Unter anderem spielen die Niederlande auf Malta, Ralf Rangnick trifft mit Österreich auf San Marino. Thomas Tuchel hat mit England hingegen ein Test-Länderspiel gegen Wales. Die genannten Spiele beginnen um 20.45 Uhr.

HANDBALL: In der Handball-Bundesliga stehen zwei Spiele des 8. Spieltags und ein Nachholspiel auf dem Programm, unter anderem mit den Rhein-Neckar Löwen. Prominenter ist allerdings das Champions-League-Duell des deutschen Meisters Füchse Berlin mit Dinamo Bukarest. Anwurf ist um 20.45 Uhr.