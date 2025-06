Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 06. Juni

TENNIS: Mit Sinner, Djokovic und Alcaraz: Halbfinals in Paris

EISHOCKEY: Draisaitl mit den Oilers im zweiten Finale gegen Panthers

BASKETBALL: Nächster EM-Test für die deutschen Frauen

TENNIS: Der Titelverteidiger im Vorspiel, dann der Blockbuster zwischen der Nummer eins und dem Rekordchampion zur Primetime: Um 19.00 Uhr spielen der Italiener Jannik Sinner und der Serbe Novak Djokovic bei den French Open in Paris um den Finaleinzug. Zuvor (14.30 Uhr) treffen Carlos Alcaraz aus Spanien und der Italiener Lorenzo Musetti im ersten Halbfinale des Tages aufeinander.

EISHOCKEY: Spiel zwei der Finalserie in der NHL: Nach seinem Siegtor in der Verlängerung will Deutschlands Ausnahmespieler Leon Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers nachlegen. Wieder empfangen die Kanadier (Samstag, 2.00 Uhr MESZ) Titelverteidiger Florida Panthers. Vier Siege brauchen die Teams für den Gewinn des Stanley Cups. Spiel drei und Spiel vier finden in Florida statt.

BASKETBALL: Die heiße Phase der EM-Vorbereitung hat begonnen: Um 19.00 Uhr absolvieren die deutschen Basketballerinnen in Heidelberg ihr zweites EM-Vorbereitungsspiel gegen die Türkei - ohne ihre verletzte Kapitänin Marie Gülich. Die hatte beim ersten Test in Bamberg gegen Tschechien einen Kreuzbandriss erlitten und fällt für das Turnier in Hamburg und Griechenland (ab 18. Juni) aus.