Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 10. Oktober

Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Fußball-Nationalmannschaft stehen in der Pflicht: Im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg ist die DFB-Elf zum Siegen verdammt, sonst droht sie erstmals eine WM auf sportlichem Wege zu verpassen. Angesichts der zahlreichen Probleme hilft es, dass Sturmhoffnung Nick Woltemade rechtzeitig fit geworden ist. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr (ARD) in Sinsheim.

Mit einer Niederlage und einem Sieg sind die Basketballer von Bayern München in die EuroLeague gestartet. Das Duell gegen Zalgiris Kaunas aus Litauen könnte für das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert ein echter Gradmesser werden. Die Litauer sind noch unbesiegt und schlugen zuletzt Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul. Wo stehen die Bayern im internationalen Vergleich? Anwurf ist um 20.30 Uhr im SAP-Garden, MagentaSport überträgt live.

Nach dem deutlichen 5:0 zum Auftakt im September gegen Lettland steht für die U21-Fußballer der erste Härtetest in der EM-Qualifikation auf dem Programm. In Jena trifft das Team von Trainer Antonio Di Salvo auf den nominell schwersten Gruppengegner Griechenland. Anstoß ist um 18 Uhr (ProSieben Maxx).