Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 17. Oktober

Neuer Sportchef, alter (Interims-)Trainer - nach der Verpflichtung von Rouven Schröder als Leitfigur hofft Borussia Mönchengladbach auf frischen Wind und den ersten Saisonsieg. Das Team von "Bis-auf-Weiteres"-Coach Eugen Polanski ist im Freitagspiel der Bundesliga ab 20.30 Uhr bei Union Berlin zu Gast. Auch die Berliner sind nur mäßig in die Saison gestartet. Sieben Punkte nach sechs Spielen bedeuten vorerst Platz 13.

Bei Fortuna Düsseldorf spielte Markus Anfang einst als Profi, jetzt soll der neue Trainer F95 nach dem schlechten Saisonstart in Schuss bringen - und zunächst die miese Heimbilanz verbessern. Nur einen Punkt holte Fortuna aus vier Spielen in der eigenen Arena. Ein Sieg gegen den Tabellen-13. Eintracht Braunschweig ist am Freitag (18.30 Uhr) fast schon Pflicht. Um die Tabellenführung geht es zeitgleich zwischen Hannover 96 und Schalke 04 - der Sieger übernimmt vorerst Platz eins.

Ein McLaren-Pilot oder doch der alte Weltmeister? Der Titelkampf in der Motorsport-Königsklasse nimmt beim Grand-Prix-Wochenende in Austin wieder Fahrt auf. Für Lando Norris und Oscar Piastri steht im Kampf mit Red-Bull-Champion Max Verstappen am Freitag das Sprint-Qualifying (23.30 Uhr) an.