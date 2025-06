Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 20. Juni

Erster Härtetest für den FC Bayern bei der Klub-WM in den USA. Der deutsche Meister trifft in der Nacht zu Samstag (3.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) auf die Boca Juniors aus Argentinien. Nach dem mühelosen 10:0 im Auftaktspiel gegen Auckland City FC wartet dabei auch eine hitzige Atmosphäre in Miami. Schon beim Boca-Auftakt gegen Benfica Lissabon (2:2) waren Zehntausende argentinische Fans dabei.

Nur einen Tag nach dem EM-Auftakt gegen Schweden wartet der erste echte Prüfstein auf die deutschen Basketballerinnen. In der Vorrunde geht es in Hamburg um 20.00 Uhr (MagentaTV) gegen Mitfavorit Spanien - den am stärksten eingeschätzten Gruppengegner. Weiter geht es am Sonntag gegen Großbritannien. Das Viertelfinale in Griechenland ist das Minimalziel der deutschen Mannschaft.