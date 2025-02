Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 21. Februar

In Nyon steigt die Auslosung der europäischen Wettbewerbe. Der neue Modus macht möglich, dass die deutschen Champions-League-Teilnehmer bereits ihre Gegneroptionen für das Achtelfinale kennen, auch ein deutsches Duell ist möglich. Bayern München könnte es so mit Bayer Leverkusen zu tun bekommen. Trifft dies nicht ein, stehen für die Bayern Duelle mit Atletico Madrid an, die Werkself müsste gegen Titelverteidiger und Rekordsieger Real Madrid ran. Borussia Dortmund spielt gegen OSC Lille oder Aston Villa. Ab 12 Uhr werden die Kugeln gezogen. Anschließend stehen die Auslosungen in der Europa League (13 Uhr) und Conference League (14 Uhr) an.

Der SC Freiburg liegt in der Bundesliga als Fünfter auf Kurs Europa. Mit einem Sieg zum Auftakt des 23. Spieltags gegen Werder Bremen würde die Mannschaft von Christian-Streich-Nachfolger Julian Schuster zumindest bis Sonntag auf einen Champions-League-Platz springen. Auch die Bremer haben ihre Ambitionen für das internationale Geschäft noch nicht aufgegeben. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Die DFB-Frauen starten in Breda in die Nations League. Im ersten Pflichtspiel unter Bundestrainer Christian Wück treffen die neue Kapitänin Giulia Gwinn und Co. auf die Niederlanden. 131 Tage vor dem EM-Start in der Schweiz ist das Duell ein weiterer Formtest, jedoch fehlen routinierte Stammkräfte wie Sara Doorsoun und Kathrin Hendrich. Los geht's um 20.45 Uhr.

In der 2. Bundesliga treffen vier deutsche Meister in direkten Duellen aufeinander. Der Hamburger SV und der 1. FC Kaiserslautern liegen vor dem Spiel im Volkspark nach Punkten gleichauf, der Sieger springt mindestens bis Sonntag auf Rang eins, dem HSV würde bereits ein Remis reichen. In Berlin gibt zeitgleich Stefan Leitl sein Debüt als neuer Trainer von Hertha BSC, die Alte Dame bekommt es mit dem 1. FC Nürnberg zu tun. Beginn ist um 18.30 Uhr.