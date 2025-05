Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 23. Mai

FORMEL 1: Training für den Großen Preis von Monaco

FUSSBALL: Relegationshinspiel zwischen Braunschweig und Saarbrücken

FUSSBALL: Mögliche Entscheidung im Meisterrennen in Italien

FORMEL 1: Bevor am Sonntag der Große Preis von Monaco als achtes Rennen der Formel 1-WM stattfindet, geht es beim Klassiker zunächst um 13.30 und 17.00 Uhr im ersten und zweiten freien Training auf die Strecke. Weltmeister Max Verstappen will das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris nach seinem Triumph in Imola erneut ärgern.

FUSSBALL: Eintracht Braunschweig und der 1. FC Saarbrücken spielen in der Relegation um einen Platz in der 2. Bundesliga. Um 20.30 Uhr erwartet der Drittliga-Dritte Saarbrücken den Zweitliga-16. Braunschweig im Ludwigsparkstadion. Am Dienstag wird in Braunschweig das Rückspiel ausgetragen.

FUSSBALL: Inter Mailand und die SSC Neapel spielen am letzten Spieltag der Serie A im Fernduell um den Meistertitel. Neapel hat einen Punkt Vorsprung auf Champions-League-Finalist Inter. Sind beide Teams nach dem Spiel punktgleich, wird am Montag ein direktes Duell zwischen den beiden Teams ausgetragen. Neapel erwartet zu Hause Cagliari Calcio, Inter muss bei Como 1907 antreten. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr.