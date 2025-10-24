Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 24. Oktober

Die deutschen Fußballerinnen wollen nach der schweren Verletzung von Lena Oberdorf den Grundstein für den Einzug ins Finale der Nations League legen. Vor knapp 40.000 Fans in Düsseldorf kommt es dabei zur Neuauflage des EM-Viertelfinals aus dem Sommer, als die DFB-Frauen inklusive Unterzahl, frühem Rückstand und Krimi vom Elfmeterpunkt einen denkwürdigen Sieg einfahren konnten. Anstoß ist um 17.45 Uhr.

In der Fußball-Bundesliga treffen zum Auftakt des 8. Spieltags um 20.30 Uhr Werder Bremen und Union Berlin aufeinander. In der Tabelle sind die beiden Mittelfeldteams dicht beieinander, die Gastgeber haben mit einer möglichen Siegesfeier auf dem berühmten Bremer Freimarkt am Abend einen besonderen Ansporn.

Im Schalker Umfeld wird unlängst von der Rückkehr in die Bundesliga geträumt, Trainer Miron Muslic und seine Mannschaft versprühen mit ihrem Fußball eine lange nicht mehr da gewesene Euphorie bei den Königsblauen. Vier Spiele in Serie hat S04 gewonnen - und kann mit einem weiteren Dreier gegen Darmstadt 98 um 18.30 Uhr mindestens für eine Nacht wieder die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernehmen.