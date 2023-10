Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 27. Oktober

Anzeige

Zum Auftakt des neunten Spieltags in der Bundesliga kommt es zum Kellerduell zwischen dem Vorletzten VfL Bochum und Schlusslicht Mainz 05. Beide Mannschaften warten noch auf den ersten Sieg. Um 20.30 Uhr geht es los.

Die deutschen Fußballerinnen sind in der Nations League gegen Wales gefordert. Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch benötigt dringend einen Sieg, um die Chance auf die Olympia-Qualifikation am Leben zu halten. Die Posse um Martina Voss-Tecklenburg müssen Alexandra Popp und Co. dabei ausblenden. Anpfiff in Sinsheim ist um 17.45 Uhr.

Die lange Rugby-WM in Frankreich neigt sich dem Ende entgegen. Vor dem mit Spannung erwarteten Finale zwischen Südafrika und Neuseeland am Samstag geht es für England und Argentinien um Platz drei. Dieses Duell gab es bereits in der Vorrunde. Damals - am 9. September - erzielte George Ford beim 27:10 alle englischen Punkte. Ankick ist um 21 Uhr.