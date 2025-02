Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 28. Februar

FUSSBALL: VfB Stuttgart kämpft gegen die Bayern um Europa

SKI NORDISCH: Zweiter Wettkampftag bei Nordischer Ski-WM

FUSSBALL: Berufungsverhandlung im Fall Drewes

FUSSBALL: In der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart Tabellenführer FC Bayern. Während die Münchner Verfolger Bayer Leverkusen auf Abstand halten wollen, ist der VfB nach nur einem Sieg aus den jüngsten fünf Spielen auf Platz sieben abgerutscht und muss um die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe bangen. Das Hinspiel entschied der FCB zu Hause klar mit 4:0 für sich, muss in Stuttgart allerdings verletzungsbedingt auf DFB-Kapitän Joshua Kimmich verzichten. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

SKI NORDISCH: Bei der nordischen Ski-WM in Trondheim steht ab 12 Uhr der zweite Wettkampftag an. In der Kombination steigt das Mixed Team auf der Normalschanze ein, zudem starten die deutschen Skispringerinnen mit einer Dreierspitze um Sorgenkind Katharina Schmid auf der Normalschanze in die WM.

FUSSBALL: Am DFB-Campus in Frankfurt steigt die Berufungsverhandlung gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts im Fall Patrick Drewes. Der Torhüter des VfL Bochum war im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin im Dezember von einem Feuerzeug aus der Berliner Fankurve getroffen worden. Das DFB-Sportgericht wertete die Begegnung nach dem ersten Urteil im Januar zunächst mit 2:0 für den VfL, doch Union, Holstein Kiel und der FC St. Pauli legten Berufung ein.