Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 3. Oktober

Erst ein starker Saisonstart, zuletzt aber zwei Niederlagen: Der 1. FC Köln steht vor dem Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim vor einer möglicherweise richtungsweisenden Partie. Beide Klubs haben nach fünf Spielen sieben Punkte gesammelt. Anstoß der Partie in Sinsheim, zu der sich 10.000 Kölner Fans angekündigt haben, ist um 20.30 Uhr.

Setzt Max Verstappen seine Aufholjagd in der Formel 1 fort? Nach zwei Siegen in Serie kommt der Weltmeister aus den Niederlanden mit frischem Selbstvertrauen nach Singapur. Doch gewonnen hat Verstappen das Nachtrennen noch nie. Bei den freien Trainings (11.30/15.00) will er in seinem Red Bull wichtige Erkenntnisse auf dem Stadtkurs sammeln.