Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 30. Mai

Im vorletzten Härtetest vor der EM sind die deutschen Fußballerinnen im Nations-League-Kracher in Bremen gegen die Niederlande gefordert. Nach lauten Nebengeräuschen durch Kritik an der Kommunikation von Bundestrainer Christian Wück wäre mit einem Sieg gegen den Nachbarn der vorzeitige Einzug ins Final Four perfekt. Anstoß im Weserstadion ist um 20.30 Uhr.

Daniel Altmaier spielt um den Einzug ins Achtelfinale der French Open in Paris. Die deutsche Nummer zwei trifft am Nachmittag auf den Serben Hamad Medjedovic, der im Ranking auf Platz 74 hinter Altmaier geführt wird. Für Altmaier bietet sich die Chance, zum zweiten Mal nach 2020 die vierte Runde in Roland Garros zu erreichen.

Nach Silber für die Frauen-Mannschaft und Gold im Mixed winken bei den Europameisterschaften in Leipzig weitere Medaillen für die deutschen Turnerinnen. Karina Schönmaier (Sprung) und Helen Kevric (Stufenbarren) haben sich als Beste für ihre Gerätefinals qualifiziert. Schönmaier startet ab 16.35 Uhr, Kevric ab 18.10 Uhr.