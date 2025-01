Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 31. Januar

Auf wen trifft der FC Bayern, auf wen Borussia Dortmund? Nach dem Ende der Gruppenphase werden in Nyon Schweiz die Play-offs der Champions League ausgelost (12.00 Uhr). Auf die Bayern könnte eine hohe Hürde warten: Entweder geht es im Februar gegen Manchester City oder Celtic Glasgow. Der BVB bekommt es mit Sporting Lissabon oder dem FC Brügge zu tun.

Zum Auftakt des 20. Spieltags empfängt Werder Bremen den FSV Mainz 05 (20.30 Uhr). Für Bremen geht es um den Anschluss an die Europapokalplätze, für Mainz um den nächsten Erfolg in einer bislang bemerkenswert starken Saison. In der vergangenen Woche hatte der FSV zu Hause gegen Vizemeister VfB Stuttgart gewonnen, auswärts sammelte das einstige Kellerkind bereits vier Siege.

Kein Alexander Zverev, kein Jan-Lennard Struff - und doch Aussichten auf die nächste Runde: Die deutsche Davis-Cup-Auswahl von Kapitän Michael Kohlmann geht trotz der Absagen der beiden Spitzenspieler zuversichtlich ins Erstrundenduell mit Israel, das am Freitag (ab 16.30 Uhr) und Samstag in Vilnius/Litauen stattfindet.