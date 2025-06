Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 04. Juni

FUSSBALL: DFB-Team kämpft um Nations-League-Finale

TENNIS: Zverev-Duell mit Djokovic in Paris

FUSSBALL: Mit dem Heimvorteil im Rücken will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Mittwochabend gegen Portugal ins Endspiel der Nations League einziehen. In der ausverkauften Münchner Arena muss das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen den EM-Champion von 2016 einigen Personalproblemen trotzen, um nach dem "Titelchen" bei der "Mini-EM" zu greifen. Kapitän Joshua Kimmich steht vor seinem 100. Länderspiel. Der Anpfiff erfolgt um 21.00 Uhr.

TENNIS: Mit frischem Selbstvertrauen und ausgeruht stellt sich Alexander Zverev im Viertelfinale einer der größten Aufgaben bei den French Open. Der Tokio-Olympiasieger profitierte im Achtelfinale von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Tallon Griekspoor und trifft nun am Mittwoch (nicht vor 20.15 Uhr) auf den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. Für Zverev ist es das siebte Viertelfinale in Roland Garros - und das 14. Duell mit dem "Djoker". Die bisherige Bilanz aus Sicht des Hamburgers lautet 5:8.