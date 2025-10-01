Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 1. Oktober

FUSSBALL: Bayer und BVB mit CL-Heimspielen

RADSPORT: Evenepoel Favorit bei EM-Zeitfahren

HANDBALL: Löwen und Flensburg im Pokal-Duell

FUSSBALL: Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund bestreiten ihre Heimpremieren in der Champions-League-Saison 2025/26 und peilen nach Unentschieden am ersten Spieltag nun einen Sieg an. Die Leverkusener bekommen es dabei mit dem niederländischen Meister PSV Eindhoven zu tun, der BVB hat den baskischen Traditionsklub Athletic Bilbao zu Gast. Anpfiff ist jeweils um 21.00 Uhr.

RADSPORT: Wenige Tage nach der WM in Ruanda geht es für die Radstars um die nächsten Titel. Bei der EM in Frankreich steht zunächst das Einzelzeitfahren auf dem Programm, großer Favorit ist der belgische Weltmeister Remco Evenepoel. Der erste Fahrer startet um 15.45 Uhr.

HANDBALL: Im DHB-Pokal der Männer steht die zweite Runde an, dabei ragt ein Spiel heraus: Der frühere deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen, zuletzt 2023 Pokalsieger, und der frühere Champions-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt, zuletzt 2015 Cup-Gewinner, treffen schon früh im Wettbewerb aufeinander. Die Partie in Heidelberg beginnt um 19.30 Uhr.