Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 15. Oktober

FUSSBALL: Wolfsburg in der Champions League

HANDBALL: Titelverteidiger Magdeburg will Königsklassenlauf fortsetzen

TENNIS: Zverevs Auftakt beim Showturnier

FUSSBALL: Nach dem Auftaktsieg gegen Paris Saint-Germain (4:0) geht es für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am 2. Spieltag der Champions League in Norwegen weiter. Bei Valerenga Oslo haben Alexandra Popp und Co. auch die Chance, die bittere Niederlage im Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern (1:3) vergessen zu lassen. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

HANDBALL: Der SC Magdeburg will in der Champions League seine weiße Weste behalten. Der Titelverteidiger tritt nach vier Siegen in den ersten vier Spielen bei Pick Szeged in Ungarn an. Die Partie ist Teil des Magdeburger Mammutprogramms: Es wird das zwölfte Spiel in vier Wochen für das Team von Erfolgstrainer Bennet Wiegert werden. Anwurf ist um 18.45 Uhr.

TENNIS: In Riad/Saudi-Arabien beginnt das Showturnier Six Kings Slam mit Alexander Zverev. Der Hamburger trifft auf seinen Angstgegner Taylor Fritz aus den USA. Weltranglistenpunkte gibt es bei dem Miniturnier keine, dafür Millionen Dollar an Antritts- und Siegprämien. Zverev ist einer von sechs Teilnehmern, bei einem Sieg trifft er im Halbfinale auf den Spanier Carlos Alcaraz.