Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 22. Oktober

FUSSBALL: Bayern und Frankfurt in der Champions League gefordert

KUNSTTURNEN: Finale im Männer-Mehrkampf bei der WM in Jakarta

RADSPORT: Bahn-WM startet in Santiago de Chile

FUSSBALL: Am 3. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern den belgischen Pokalsieger FC Brügge. Alles andere als der dritte Sieg wäre eine Enttäuschung für die Münchner. Zeitgleich bekommt es Eintracht Frankfurt mit dem FC Liverpool um Nationalspieler Florian Wirtz zu tun - beide Teams haben in dieser Saison in der Königsklasse bislang einmal gewonnen und einmal verloren. Beide Spiele beginnen um 21.00 Uhr.

KUNSTTURNEN: In Jakarta steigt das Finale im Mehrkampf der Männer bei den Turn-Weltmeisterschaften. Ab 13.30 Uhr MESZ kämpfen die besten Allrounder der Welt um Gold, Silber und Bronze. Einziger deutscher Starter ist der 20 Jahre alte WM-Debütant Timo Eder, der als 13. der Qualifikation den Sprung ins Finale geschafft hat.

RADSPORT: Zum Auftakt der Bahnrad-WM in Santiago de Chile stehen am ersten Tag die Entscheidungen im Teamsprint auf dem Programm. Ohne Emma Hinze, die schwanger fehlt, müssen sich die erfolgsverwöhnten deutschen Frauen in neuer Zusammensetzung finden. Für Hinze rückt Alessa Pröpster an der Seite von Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch ins Team.