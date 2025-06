Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 25. Juni

FUSSBALL: BVB-"Endspiel" um WM-Achtelfinaleinzug

FUSSBALL: Woltemade und Co. wollen ins EM-Finale

BASKETBALL: DBB-Frauen fordern im EM-Viertelfinale Belgien

FUSSBALL: Urteilsverkündung im Sommermärchen-Prozess

FUSSBALL: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund peilt am Mittwoch bei der Klub-WM in den USA den Einzug ins Achtelfinale an. Im dritten und letzten Vorrundenspiel in Cincinnati gegen den südkoreanischen Vertreter Ulsan FC winkt den Westfalen außerdem der Sieg in ihrer Gruppe F.

FUSSBALL: Die deutschen Junioren spielen bei der U21-EM in der Slowakei am Mittwoch um den Sprung ins Endspiel. Im Kosice treffen Torjäger Nick Woltemade und Co. im Halbfinale auf den Nachwuchs von Vizeweltmeister Frankreich.

BASKETBALL: Nach dem Sprung ins Viertelfinale und dem Umzug vom Vorrundenspielort Hamburg ins griechische Piräus wartet bei der EM der wohl schwerstmögliche Gegner auf die deutschen Basketballerinnen. Die Mannschaft um WNBA-Champion Leonie Fiebich fordert auf der Jagd nach der ersten EM-Medaille seit 28 Jahren ab 19.30 Uhr Titelverteidiger Belgien heraus.

FUSSBALL: Im Sommermärchen-Prozess vor dem Landgericht Frankfurt/Main erfolgt am Mittwochvormittag die Urteilsverkündung. Nach mehr als zweijähriger Prozessdauer mit insgesamt 33 Verhandlungstagen muss der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Schuldspruch wegen Steuerhinterziehung in einem "besonders schweren" Fall und eine Strafe in Höhe von 270.000 Euro befürchten. Die Verteidigung des Verbandes hingegen hatte in ihrem Schlussplädoyer einen Freispruch beantragt.