Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 8. Oktober

FUSSBALL: Wolfsburgs Frauen mit schwierigem Auftaktspiel

HANDBALL: Makellose Magdeburger treffen auf GOG

FUSSBALL: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen am ersten Spieltag der Champions League gleich eine schwierige Aufgabe bewältigen. Der Bundesliga-Spitzenreiter, der zuletzt 8:0 in Essen gewann, trifft daheim auf den französischen Vizemeister Paris Saint-Germain, der sich allerdings bislang schwach in der heimischen Première Ligue zeigt. Angepfiffen wird das Spiel um 21.00 Uhr.

HANDBALL: Titelverteidiger SC Magdeburg ist mit drei Siegen in die Handball-Champions-League gestartet und will seine makellose Bilanz am vierten Spieltag im Heimspiel gegen GOG Handbold ausbauen. Der dänische Rekord-Pokalsieger um den langjährigen Bundesliga-Torwart Peter Johannesson steht nach nur einem Sieg aus drei Spielen schon unter Druck. Los geht es in Magdeburg um 18.45 Uhr.