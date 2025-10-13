Die Sport-Höhepunkte am Montag, 13. Oktober

FUSSBALL: DFB-Team will in Nordirland nachlegen

FUSSBALL: Frankreich kann WM-Ticket lösen

FUSSBALL: Eine hitzige Atmosphäre in Belfast soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht von ihrem Weg zur Weltmeisterschaft 2026 abbringen. Gegen Nordirland möchte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 4:0 gegen Luxemburg nachlegen und die Tabellenführung in Gruppe A der WM-Qualifikation behaupten. Anstoß im Windsor Park ist um 20.45 Uhr.

FUSSBALL: Vizeweltmeister Frankreich will auch ohne den am Knöchel verletzten Kylian Mbappé vorzeitig das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko lösen. Mit einem Sieg in Reykjavik gegen Island steht die Qualifikation fest, wenn die Ukraine parallel (beide 20.45 Uhr) nicht gegen Aserbaidschan gewinnt. Neben Mbappé fehlen der Équipe tricolore weitere Stützen wie Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé, Marcus Thuram und Bradley Barcola.