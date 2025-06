Die Sport-Höhepunkte am Montag, 16. Juni

BASKETBALL: Spiel fünf der NBA-Finals in Oklahoma

TENNIS: Wimbledon-Vorbereitung in Halle und Berlin

BASKETBALL: Wer erspielt sich den ersten Matchball in der Finalserie der NBA? Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Profi Isaiah Hartenstein empfängt im fünften Spiel die Indiana Pacers. Beide Teams haben bislang zwei Spiele gewonnen, vier Siege sind zum Titel nötig. Los geht's in der Nacht zu Dienstag um 2.30 Uhr.

TENNIS: In Halle/Westfalen und Berlin schlagen einige der besten Tennisprofis der Welt in der Wimbledon-Vorbereitung auf Rasen auf. Beim Männerturnier in Halle sind Titelverteidiger Jannik Sinner und der Hamburger Alexander Zverev an Position eins und zwei gesetzt. Bei den Frauen in Berlin sind neun Spielerinnen der Top 10 am Start.