Die Sport-Höhepunkte am Montag, 20. Oktober

Im Kampf um den deutschen Basketball-Pokal greift am Montag auch der deutsche Meister Bayern München in Geschehen ein. Auf der Jagd nach seinem sechsten Cup-Gewinn empfängt die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert in eigener Halle die Löwen Braunschweig zum Achtelfinalduell.

Karina Schönmaier liebäugelt bei der WM in Jakarta mit einer Medaille insbesondere an ihrem Paradegerät, dem Sprung. Zuvor muss die 20-Jährige, die sich auch Finalchancen im Mehrkampf und am Boden ausrechnet, allerdings die Qualifikation meistern. Zwischen 15 Uhr und 16.15 Uhr gehen für Deutschland auch Jesenia Schäfer und Silja Stöhr an den Start.