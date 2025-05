Die Sport-Höhepunkte am Montag, 26. Mai

In der Relegation zur Fußball-Bundesliga findet am Montag der entscheidende Showdown um den letzten vakanten Platz im Oberhaus statt. Das Zweitliga-Überraschungsteam SV Elversberg hat dabei im Rückspiel gegen Erstligist 1. FC Heidenheim Heimrecht. Nach dem 2:2 im Hinspiel benötigen beide Mannschaften einen Sieg, um in der kommenden Saison in der deutschen Eliteklasse spielen zu können.

Am zweiten Tag der Frech Open in Paris greifen vier deutsche Tennisprofis beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres ins Geschehen ein. Dabei bestreiten Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Tatjana Maria und Tamara Korpatsch ihre Auftaktspiele.

Mit gedämpften Erwartungen treten am Montag die deutschen Kunstturnerinnen zur Eröffnung der Heim-EM in Leipzig im Mannschaftswettbewerb an. Für das Team um die 17 Jahre alte Olympia-Überraschung Helen Kevric hofft Bundestrainer Gerben Wiersma dabei auf eine Platzierung unter den besten fünf Nationen.