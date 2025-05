Die Sport-Höhepunkte am Montag, 5. Mai

FUSSBALL: Bayerns Double-Gewinnerinnen wieder im Liga-Alltag

SNOOKER: Entscheidung im WM-Finale

FUSSBALL: Bayern Münchens Fußballerinnen kehren nach Gewinn von Meisterschaft und Pokal auf der Zielgeraden der Bundesliga am Montag noch einmal in den Alltag zurück. Im vorletzten Spiel unter ihrem scheidenden Trainer Alexander Straus treten Pokalheldin Lea Schüller und ihre Mitspielerinnen zur nur noch statistisch relevanten Begegnung bei Neuling Carl Zeiss Jena an.

SNOOKER: Bei der Snooker-WM in Sheffield fällt zu Wochenbeginn am zweiten Finaltag die Entscheidung. Im Showdown stehen sich der dreimalige Titelgewinner Mark Williams sowie der Chinese Zhao Xintong gegenüber.