Die Sport-Höhepunkte am Montag, 9. Juni

Nach dem 0:3 zum Auftakt der WM-Qualifikation in Norwegen steht der viermalige Champion Italien bereits unter Druck - für Nationalcoach Luciano Spalletti wird die Partie gegen Außenseiter Moldau in Reggio nell'Emilia (20.45) gar zum Abschiedsspiel. Der Trainer muss nach der Partie gehen, soll Italien aber zunächst zu wichtigen drei Punkten führen.

Die French Open sind passé, nach dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt die kurze Rasensaison mit dem Höhepunkt Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli). In Stuttgart, wo Alexander Zverev gemeldet hat, und 's-Hertogenbosch haben die Männer die Chance, sich auf dem schnellsten Belag einzuspielen, in London sowie ebenfalls in 's-Hertogenbosch finden auch Turniere der Frauen statt.