Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 10. Mai

FUSSBALL: Bochum droht der Abstieg - Müller sagt Servus

FUSSBALL: Matchball für den HSV

EISHOCKEY: WM-Auftakt für Seider und Co.

FUSSBALL: Dem VfL Bochum droht die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Am vorletzten Spieltag tritt die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking an der Castroper Straße gegen den 1. FSV Mainz 05 an und darf nicht verlieren, soll die theoretische Chance auf den Klassenerhalt erhalten bleiben. Gewinnt der Tabellen-16. 1. FC Heidenheim zeitgleich (15.30) bei Union Berlin, ist das Ergebnis ohnehin unerheblich. Im Topspiel ab 18.30 Uhr steht für Klubidol Thomas Müller das letzte Heimspiel für den FC Bayern an. Rund um das Aufeinandertreffen mit Borussia Mönchengladbach dürfte es emotional werden.

FUSSBALL: Die Rechnung ist einfach: Ein Sieg, und der Hamburger SV kehrt nach sieben Jahren in die Fußball-Bundesliga zurück. Für den Aufstieg aus eigener Kraft ist ab 20.30 Uhr ein Dreier gegen Abstiegskandidat SSV Ulm nötig. Sollten allerdings am Nachmittag (13.00) die SV Elversberg (gegen Eintracht Braunschweig) und der SC Paderborn (gegen den 1. FC Magdeburg) nicht gewinnen, wäre der HSV wegen der deutlich besseren Tordifferenz schon vorher praktisch durch.

EISHOCKEY: Im dänischen Herning beginnt für die deutschen Eishockeycracks um Kapitän Moritz Seider die WM, zum Auftakt ist ein Sieg Pflicht. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis trifft ab 16.20 Uhr auf Außenseiter Ungarn und muss mit Blick auf das Viertelfinalticket punkten. Zuvor tritt in Stockholm Rekordweltmeister Kanada gegen Slowenien an (12.20 Uhr).