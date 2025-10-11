Sport Allgemein
Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 11. Oktober
FUSSBALL: Bayern-Frauen nach Barcelona-Klatsche in Wolfsburg gefordert
RADSPORT: Schafft Pogacar den perfekten Saisonabschluss?
TRIATHLON: Philipp will Ironman-WM-Titel auf Hawaii verteidigen
FUSSBALL: Der angeknockte Double-Gewinner Bayern München brennt im Bundesliga-Gipfel beim ewigen Rivalen VfL Wolfsburg auf Wiedergutmachung. Vier Tage nach dem 1:7 in der Champions League beim FC Barcelona liegt der Druck ganz bei den Münchnerinnen. Anstoß am Mittellandkanal ist um 15.00 Uhr.
RADSPORT: Die Tour de France hat Tadej Pogacar dominant gewonnen, es folgten jeweils nach Solofahrten die Titel bei der Straßen-WM und -EM. Wer also soll den Slowenen beim letzten "Monument" des Radsport-Jahres, der Lombardei-Rundfahrt, stoppen? 19 Siege hat Pogacar 2025 gefeiert, auch bei den 238 km von Como nach Bergamo am Samstag ist er hoher Favorit.
TRIATHLON: Im Vorjahr in Nizza triumphierte Laura Philipp erstmals bei der Ironman-WM, nun will die 38-Jährige ihren Titel im Glutofen von Kailua-Kona auf Hawaii veredeln und ihre Triathlon-Karriere krönen. Der Start erfolgt um 18.25 Uhr.