Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 15. März

Im Topspiel des 26. Bundesliga-Spieltags empfängt RB Leipzig den Tabellenzehnten Borussia Dortmund (18.30 Uhr). Nach dem Erfolg in der Champions League dürften die Borussen mit Selbstvertrauen nach Leipzig fahren. Die Mannschaft von Marco Rose hingegen konnte seit vier Ligaspielen nicht mehr gewinnen. Am Nachmittag (15.30 Uhr) gastieren bereits die Bayern bei Union Berlin. In den Partien Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg und FSV Mainz 05 gegen SC Freiburg geht es weiterhin um den Kampf um die europäischen Plätze.

Im Massenstart der Frauen (13.35 Uhr) auf der slowenischen Pokljuka will Franziska Preuß einmal mehr ihre Führung in der Weltcup-Gesamtwertung verteidigen. Nach den Frauen starten auch die Männer im Massenstart (15.45 Uhr). Nach der schwachen Leistung im Einzel am vergangenen Donnerstag ist dort jedoch kaum mit einer Medaille zu rechnen.

Im WM-Showdown von Lake Placid kämpfen Francesco Friedrich und Johannes Lochner in erster Linie wieder gegeneinander (13.00/14.45 Uhr). Nachdem Friedrich den Zweier-Bob-Wettkampf am vergangenen Wochenende noch hauchdünn für sich entscheiden konnte, scheint auch im Viererbob wieder alles offen.

Die Formel 1 startet in Australien in die Saison. In Melbourne steht das Qualifying (06.00 Uhr) an, es ist eine erste Standortbestimmung - bislang gilt McLaren als Favorit für die Saison. Viele Augen dürften auf Rekordweltmeister Lewis Hamilton gerichtet sein, der in sein neues Abenteuer bei Ferrari startet.