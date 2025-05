Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 17. Mai

Borussia Dortmund hofft am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga noch auf den Sprung auf die Champions-League-Plätze. Der in der Tabelle fünftplatzierte BVB löst bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied gegen Absteiger Holstein Kiel sicher das Ticket für die Königsklasse, ansonsten kommt es auf den Ausgang des Parallelduells der beiden direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt und SC Freiburg an. Zeitgleich könnte der 1. FC Heidenheim mit einem Sieg gegen Werder Bremen noch den Klassenerhalt sichern und die TSG Hoffenheim auf den Relegationsplatz schicken, sollten die Kraichgauer hoch gegen Meister Bayern München verlieren. Alle Spiele beginnen um 15.30 Uhr.