Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 2. November 2024

Nach drei Auswärtsniederlagen in Serie spüren Nuri Sahin und Borussia Dortmund den Druck. In der Fußball-Bundesliga steht glücklicherweise wieder ein Heimspiel auf dem Programm - mit den formstarken Leipzigern wartet im Topspiel ab 18.30 Uhr aber ein schwerer Brocken auf den BVB. Bereits um 15.30 Uhr will unter anderem Bayern München den nächsten Sieg holen und den Platz an der Tabellenspitze festigen, zu Hause geht es gegen Union Berlin.

Mit Rückenwind aus dem DFB-Pokal will der 1. FC Köln auch in der 2. Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückkehren. Ab 20.30 Uhr muss die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber bei Hertha BSC ran, unterstützt wird der FC von bis zu 15.000 Auswärtsfahrern. Am Nachmittag kommt es mit dem Duell Hannover 96 gegen den Karlsruher SC zu einem echten Topspiel, beide Mannschaften stehen nach zehn Begegnungen bei 19 Punkten. Hier rollt der Ball ab 13.00 Uhr.

Der WM-Kampf in der Formel 1 spitzt sich immer weiter zu, jetzt geht es für die Piloten in Brasilien um die Punkte. Kann Lando Norris den Rückstand auf Max Verstappen weiter verkürzen? Oder dominiert doch wieder Ferrari? Der Sprint um 15.00 Uhr und das Qualifying um 19.00 Uhr werden erste Antworten liefern.