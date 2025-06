Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 21. Juni

FUSSBALL: BVB bei Klub-WM leicht unter Druck

TENNIS: Zverev will ins Finale von Halle

BASKETBALL: Drittes Play-off-Finale in München

FUSSBALL: Borussia Dortmund steht am Samstag bei der Klub-WM in seinem zweiten Vorrundenspiel bereits leicht unter Druck. Im Duell mit Südafrikas Meister Mamelodi Sundowns in Cincinnati benötigt die Mannschaft von BVB-Coach Niko Kovac nach ihrer Nullnummer zum Auftakt gegen den brasilianischen Vertreter Fluminense idealerweise einen Sieg, um in der Gruppe F weiter gute Chancen auf einen der beiden Achtelfinalplätze zu haben.

TENNIS: Alexander Zverev kämpft weiterhin um seinen ersten Turniersieg im westfälischen Halle, am Samstag kann er dort sein drittes Finale erreichen. Er bekommt es allerdings erstmals auf Rasen mit einem Gegner zu tun, der ihm nicht gerade liegt: Gegen Daniil Medwedew hat Zverev eine negative Bilanz, von bisher 19 Duellen verlor er 12.

BASKETBALL: Der deutsche Meister Bayern München und sein Vorgänger ratiopharm Ulm bestreiten am Samstag in der Bundesliga das dritte Play-off-Finale. Nach Ulms Ausgleich in der Best-of-five-Serie zum 1:1 benötigen beide Mannschaften jeweils noch zwei Siege zum Titelgewinn.