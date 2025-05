Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 24. Mai

Arminia Bielefeld will im Endspiel des DFB-Pokals sein Märchen zu einem perfekten Ende bringen. Gegen den VfB Stuttgart plant der Zweitliga-Aufsteiger mit Trainer Mitch Kniat den ultimativen Coup und den krachenden Schlussakkord einer berauschenden (Pokal-)Saison. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist um 20.00 Uhr.

Bevor am Sonntag der Große Preis von Monaco als achtes Rennen der Formel 1-WM stattfindet, kämpfen Weltmeister Max Verstappen und Co. um die besten Positionen. Zunächst steht um die Mittagszeit das dritte frei Training auf dem Programm, um 16.00 Uhr geht es beim Qualifying rund. Verstappen will das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris nach seinem Triumph in Imola erneut ärgern.

Im Final Four der European League greifen gleich drei deutsche Teams nach dem Titel. Im ersten Halbfinale um 15.00 Uhr trifft der Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt im Bundesliga-Duell auf die MT Melsungen, danach misst sich der THW Kiel mit dem französischen Pokalsieger Montpellier HB. Das Finale steigt wie das Spiel um Platz drei am Sonntag.

Bekommt die verrückte dänische Eishockey-Saga ein weiteres Kapitel? Nach dem sensationellen Sieg im Viertelfinale gegen Kanada trifft Dänemark um 18.20 Uhr auf die Schweiz. Diesmal allerdings nicht mehr im eigenen Land, sondern in Stockholm. Bereits zuvor um 14.20 Uhr spielen Schweden und die USA an gleicher Stelle den anderen Finalteilnehmer aus.