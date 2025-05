Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 3. Mai

FUSSBALL: Bayern mit Meister-Matchball

FORMEL 1: Sprint und Quali in Miami

SCHWIMMEN: Märtens auf Nebenstrecke gefordert

FUSSBALL: Bayern München kann sich mit einem Sieg bei RB Leipzig ab 15.30 Uhr vorzeitig zum 34. Mal zum Meister küren. Gewinnt der Rekordmeister nicht, wartet eine Sofa-Meisterschaft - wenn Bayer Leverkusen am Sonntag patzt. Entscheidungen könnten auch in den unteren Ligen fallen. Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg wäre bei einer Niederlage beim 1. FC Köln (20.30 Uhr) abgestiegen, in der 3. Liga kann Dynamo Dresden im Topspiel bei Arminia Bielefeld ab 16.30 Uhr vorzeitig den Aufstieg klarmachen.

FORMEL 1: Nach zweiwöchiger Pause ist die Formel 1 zurück - und setzt ihre Weltreise fort. Nach Australien, China, Japan, Bahrain und Saudi-Arabien geht es am Wochenende in Miami weiter. Auf dem bei den Fahrern nicht sonderlich beliebten Kurs rund um das Hard-Rock-Stadium des NFL-Teams Dolphins steht ab 18.00 Uhr der Sprint auf dem Programm. Zudem wird ab 22 Uhr im Qualifying die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag bestimmt.

SCHWIMMEN: Olympiasieger Lukas Märtens ist am dritten Wettkampftag der deutschen Schwimmmeisterschaften auf seiner Nebenstrecke gefordert. Nach seinem vielversprechenden Auftakt und dem Titel auf seiner Weltrekordstrecke 400 m Freistil will der Magdeburger seine derzeitige Top-Form auch auf den 200 m unter Beweis stellen. Die Vorläufe in Berlin beginnen um 10.00 Uhr.