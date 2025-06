Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 7. Juni

TENNIS: Gauff und Sabalenka kämpfen in Paris um Titel

FUSSBALL: Tuchel will Blamage gegen Andorra abwenden

VOLLEYBALL: Deutsche Frauen treffen in Nations League auf Brasilien

TENNIS: Die Weltranglistenerste gegen die Weltranglistenzweite - besser könnten die Vorzeichen für das Finale der French Open nicht stehen. Sowohl Aryna Sabalenka als auch Coco Gauff visieren ihren ersten Titel in Roland Garros an. Los geht es in Paris um 15.00 Uhr.

FUSSBALL: Als haushoher Favorit geht England um Trainer Thomas Tuchel in sein drittes Fußball-WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra. Auf die Siege gegen Albanien (2:0) und Lettland (3:0) will Tuchel mit England den dritten folgen lassen und Platz eins in der WM-Quali-Gruppe K behaupten. Die Partie in Barcelona wird um 18.00 Uhr angepfiffen.

VOLLEYBALL: Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wartet am Abend in der Nations League mit dem Duell gegen Gastgeber Brasilien eine schwere Aufgabe. Die Brasilianerinnen sind nach zwei Spielen noch ohne Satzverlust, das deutsche Team verlor zuletzt gegen Italien. Das Spiel in Rio de Janeiro startet um 18.30 Uhr MESZ.