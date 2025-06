Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 01. Juni

Daniel Altmaier spielt bei den French Open in Paris erst am Abend um den Einzug ins Viertelfinale. Das Achtelfinal-Match des Kempeners gegen den an Nummer 15 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe findet als viertes und somit letztes Spiel auf dem Court Suzanne Lenglen statt.

In Barcelona steht der Grand Prix von Spanien an. Von der Pole Position geht WM-Spitzenreiter Oscar Piastri ins Rennen. Statistisch gesehen ist die Pole in Barcelona so wichtig wie auf kaum einer anderen Strecke. Gut 70 Prozent der Siege seit 1991 wurden hier vom ersten Startplatz errungen - in Monaco etwa sind es nur knapp 50 Prozent. Der Start erfolgt um 15.00 Uhr.

Am drittletzten Bundesliga-Spieltag geht das Fernduell zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg um die Meisterschaft in die nächste Runde, nur ein Punkt liegt derzeit zwischen Tabellenführer Berlin und dem ärgsten Verfolger. Während die Füchse beim TVB Stuttgart (16.30 Uhr) zu Gast sind, muss Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe (15.00) antreten.

Simon Yates muss nur noch ins Ziel kommen, um dem 108. Giro d'Italia zu gewinnen. Der Brite vom Team Visma-Lease a Bike hatte am Samstag das Rosa Trikot übernommen, auf der letzten Etappe wird der Gesamtführende traditionell nicht mehr angegriffen. Die Italien-Rundfahrt endet mit einer symbolträchtigen Etappe durch Rom – inklusive einer Passage durch den Vatikan.