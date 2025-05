Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 11. Mai

FUSSBALL: Fernduell um die Champions-League-Plätze

EISHOCKEY: DEB-Cracks gegen Kasachstan gefordert

HANDBALL: Gislason-Team will ungeschlagen bleiben

FUSSBALL: Zum Abschluss des vorletzten Spieltags in der Fußball-Bundesliga steht das Rennen um die Champions-League-Plätze im Blickpunkt. Dabei will Borussia Dortmund im Gastspiel bei Bayer Leverkusen den Heim-Abschied von Erfolgscoach Xabi Alonso verderben und wichtige Punkte sammeln (15.30 Uhr). Eintracht Frankfurt kann anschließend durch einen Sieg gegen den FC St. Pauli den Einzug in die Königsklasse perfekt machen. Den 33. Spieltag beschließt das Schwabenduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg.

EISHOCKEY: Deutschland bestreitet bei der Eishockey-WM in Dänemark und Schweden sein zweites Gruppenspiel. Nach dem Vorrunden-Auftakt am Vortag gegen Ungarn trifft die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis im dänischen Herning um 16.20 Uhr auf Kasachstan.

HANDBALL: Für die deutschen Handballer geht die EM-Qualifikation zu Ende. Nach dem bereits gesicherten Gruppensieg will die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in Stuttgart gegen Außenseiter Türkei auch in ihrem letzten Ausscheidungsspiel ungeschlagen bleiben.