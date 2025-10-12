Sport Allgemein
Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 12. Oktober
FUSSBALL: Niederlande und Österreich wollen großen Schritt machen
TENNIS: Familienduell um den Titel in Shanghai
FUSSBALL: Die Fußball-Nationalmannschaften der Niederlande und Österreichs können in der WM-Qualifikation einen großen Schritt machen. Oranje, Tabellenführer in Gruppe G, trifft in Amsterdam auf Finnland (18.00). Die von Ralf Rangnick trainierten Österreicher können sich mit einem Erfolg in Rumänien (20.45) an der Spitze von Gruppe H vorentscheidend absetzen. In der afrikanische Qualifikation hat Ghana am letzten Spieltag gegen die Komoren in Accra (21.00) das WM-Ticket in eigener Hand.
TENNIS: Nach dem Coup gegen den angeschlagenen Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic ist der Monegasse Valentin Vacherot nur noch einen Sieg vor einer Tennis-Sensation entfernt. Der 26-Jährige ist der am niedrigsten gerankte Spieler, dem je der Einzug in ein ATP-Masters-Finale gelungen ist. In der Weltrangliste liegt er momentan noch auf Platz 204, der erstmalige Aufstieg in die Top 60 ist ihm bereits vor dem Finale sicher - in dem er im Familienduell auf seinen Cousin, den Franzosen Arthur Rinderknech, trifft.