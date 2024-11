Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 17. November

Nach dem Halbfinal-Aus von Alexander Zverev bei den ATP-Finals in Turin hat das Davis-Cup-Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz die Chance zum ersten Erfolg einer deutschen Kombination beim Jahresabschluss. Während Zverev an Angstgegner Taylor Fritz scheiterte, erreichte das Doppel durch einen Sieg gegen die Australier Max Purcell/Jordan Thompson das Finale. Gegner im Endspiel um 15.00 Uhr sind die French-Open-Sieger Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) oder die Wimbledon-Champions Harri Heliovaara/Henry Patten (Finnland/Großbritannien).

In der Nations League fallen am Sonntag weitere Entscheidungen. Das Fußball-Mutterland England und Österreich könnten ihre Aufstiege in die A-Division perfekt machen. England hat mit Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane den Sieg seiner B-Gruppe gegen Irland ebenso in einem Heimspiel in eigenen Händen wie Österreich mit seinem deutschen Trainer Ralf Rangnick gegen Slowenien. Im Topspiel des Tages ermitteln Ex-Europameister Italien und der WM-Zweite Frankreich in der Gruppe 2 der A-Division nach ihrer schon sicheren Viertelfinal-Qualifikation den Gruppensieger.