Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 25. Mai

In Paris beginnen am Sonntag die French Open. Zu den ersten Begegnungen des zweiten Grand-Slam-Turniers der Saison gehört auch das Duell der deutschen Spitzenspielerin Eva Lys mit der US-Amerikanerin Peyton Stearns. Von den weiteren deutschen Profis sind am Eröffnungstag in Roland auch Laura Siegemund gegen die Ungarin Anna Bondar und Yannick Hanfmann gegen den Italiener Lorenzo Musetti im Einsatz.

In der Formel-WM steht am Sonntag das prestigeträchtigste Rennen des Jahres auf dem Programm. Beim Großen Preis von Monaco in Monte Carlo will der niederländische Titelverteidiger Max Verstappen nach seinem Erfolg zuletzt in Imola seine Jagd auf WM-Spitzenreiter Oscar Piastri fortsetzen. Nach starken Leistungen im Training zum achten WM-Lauf hofft auch Lokalmatador Charles Leclerc auf einen Sieg. Die Pole aber sicherte sich der Engländer Lando Norris.

Europe-Cup-Gewinner Niners Chemnitz droht in der Basketball-Bundesliga am Sonntag im Play-off-Viertelfinale der K.o. Im dritten Spiel der "Best of five"-Serie gegen MLP Academics Heidelberg nach Niederlagen in den vorherigen beiden Begegnungen können die Sachsen nur durch einen Sieg in eigener Halle ihre Halbfinal-Chancen wahren.