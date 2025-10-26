Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 26. Oktober

Zwei Partien beschließen den 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Nach der herben 2:7-Klatsche in der Champions League gegen Paris Saint-Germain will Bayer Leverkusen in der Bundesliga den Anschluss an die Spitze halten. Um 15.30 Uhr empfängt die Werkself den SC Freiburg. Im späten Spiel trifft der VfB Stuttgart auf Mainz 05. Die Mainzer sind seit drei Ligaspielen ohne Sieg und stehen nach sieben Spieltagen nur mit vier Punkten da.

Nachdem die Frauen am Samstag den Auftakt gemacht haben, starten auch die Männer im Riesenslalom in die Saison. In einer Zeit, in der die Sicherheitsdebatte wieder Fahrt aufgenommen hat, erhoffen sich auch die Deutschen um Linus Straßer und Anton Grammel einen positiven Start in den Winter. Die Rennen finden um 10.00 und 13.00 Uhr statt.

In der Formel 1 versucht Max Verstappen beim Großen Preis von Mexiko, seine Chancen auf den WM-Titel am Leben zu halten. Ob Verstappen an seinen Sieg in Texas anknüpfen und die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris weiter ärgern kann, zeigt sich ab 21 Uhr.