Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 27. April

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga steht am Sonntag zum Abschluss des 31. Spieltages im Blickpunkt. Der VfL Bochum benötigt für den Anschluss zum Relegationsplatz gegen Union Berlin einen Sieg, hier rollt der Ball ab 15.30 Uhr. Der FC St. Pauli kann dann ab 17.30 Uhr durch einen Erfolg im Nordduell bei Werder Bremen einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, während die Gastgeber ihre Chancen auf einen Europacup-Platz wahren möchten.